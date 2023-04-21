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Başkentte bayram namazı coşkusu

Başkentte bayram namazı coşkusu

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Başkentte çok sayıda kişi, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Başkentte çok sayıda kişi, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında Ankaralılar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü.

Namazın ardından vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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