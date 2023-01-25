Başkentte avukatlardan 'Tehlikedeki Avukatlar Günü' yürüyüşü

ANKARA'da avukatlar, '24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü' nedeniyle adliyeden Kızılay'daki Ankara Barosu'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ankara'da yaklaşık 500 avukat, '24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü' nedeniyle Sıhhıye'de bulunan Ankara Adliyesi'nden Kızılay'daki Ankara Barosu'na yürüdü. Yürüyüş için polis, güvenlik önlemi alırken, avukatlar 'Savunma susmadı, susmayacak' sloganları attı. Baro binası önüne gelindikten sonra avukatlar adına açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Her gün daha fazla genç meslektaş işsizliğe ve ekonomik bunalıma sürüklenmektedir. Mesleğin doğası gereği hak arayan, itiraz eden avukatlara boyun eğdirilmeye çalışılmaktadır. Meslek şartları iyileştirilmekten kasıtlı olarak kaçınılmakta ve avukatlar her gün daha çok tehlike altında bırakılmaktadır. Tehlike altındaki avukatlar günü bu yıl Afganistan'da bulunan meslektaşlarımıza atfedildi. Tıpkı 2012 ve 2019 yıllarında odak ülke olarak Türkiye'nin belirlendiği gibi. Taliban rejiminden doğrudan etkilenen Afganistan'daki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sadece onurlu bir şekilde yaşamak ve yaşanmasını sağlamak istiyoruz. Biz savunmanın sesiyiz. Biz tehlikedeysek siz de tehlikedesiniz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel