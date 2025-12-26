Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1093 kişi yakalandı

Haberler

Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 1093 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında ağır hapis cezalarına çarptırılan şüpheliler de yer alıyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 39, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 367 ve ifadeye yönelik aranan 671 şüpheli olmak üzere 1093 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
