Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1093 kişi yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1093 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 39, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 367 ve ifadeye yönelik aranan 671 şüpheli olmak üzere 1093 kişi yakalandı.