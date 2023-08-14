Başkentte anız yangını rüzgarın etkisi ile yerleşim yerleri ve meyve bahçelerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Başkentte anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı

ANKARA - Başkentte anız yangını rüzgarın etkisi ile yerleşim yerleri ve meyve bahçelerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Taşpınar Mahallesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle birçok alana birden sıçradı. İtfaiye araçları ve ASKİ ekipleri yangını güçlükle söndürebildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, anızların alev alması ile başlayan yangın rüzgarın etkisiyle birçok yere sıçradı. Alanda bulunan meyve bahçesi ise küle döndü. Ayrıca bir bahçenin içerisinde bulunan ev ve araçlarda itfaiyenin müdahalesi ile yanmaktan son anda kurtuldu. Dört farklı yerde çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Çevrede bulunan mandıralara alevlerin sıçramasından endişe duyan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın çevrede bulunan mandıra ve bahçe evlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.