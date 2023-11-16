Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi

Türkiye'de yerleşik Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri, işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Ankara'da etkinlik düzenledi.

Hamamönü'nde bulunan Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'ndeki etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'in eşi Louma Kabalan Muallim, Ankara'daki Afrika ülkeleri büyükelçilerinin eşleri ve Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam katıldı.

Madak, burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın farklı köşelerinden gelen büyükelçilerimizin siz değerli eşleriyle bir araya gelmenin, insanlık için icra edilen önemli çalışmaların paylaşılması, işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum." dedi.

Madak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen Türkiye'nin Afrika açılımı sayesinde, kıta ülkeleriyle ilişkilerin ve işbirliğinin geliştiğini, karşılıklı güven ve saygının arttığını ifade etti.

Afrika Kültür Evi'nin önemini vurgulayan Madak, "Afrika Kültür Evi sadece bölgenin kültürünü bize getirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlarımız arasındaki duygusal bağları da güçlendiriyor." şeklinde konuştu. Madak, Kültür Evi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Lübnan Büyükelçisi'nin eşi Louma Kabalan Muallim de kadınlara umut vermek ve onları desteklemek için her zaman el ele verip çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Ankara'daki misyon şeflerinin eşleri olarak ihtiyaç duyulan her an destek olmanın insanlık görevleri ve yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Muallim, "Bu renkli, yaratıcı ve samimi ev, Afrika ile yakınlaşmanın ve birlikte gönüllülük yapmanın en iyi yoludur." dedi.

Afrika Kültür Evi Başkanı Sağlam ise "Afrika Kültür Evi, karşılıklı anlayışı teşvik etme, çeşitliliği kucaklama ve kadınları güçlendirme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası yaşanan duruma dikkati çeken Sağlam, "Devam eden bombardımanlardan etkilenen insanlar için kalplerimiz kederle dolu ve acıların sona ermesi için bir an önce ateşkes sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlam, Afrika Kültür Evi'nde akademik seminerler, kültürel atölye çalışmaları ve Afrika mirasının zenginliğini vurgulayan etkinlikler düzenlendiğini anlatarak, "Bu girişimler yalnızca farklı kültürleri sergilemekle kalmayıp aynı zamanda diyalog, anlayış ve karşılıklı takdiri de teşvik etmektedir." dedi.

Afrika Kültür Evi, Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok defa Afrika'ya yaptığı seyahatlerin neticesinde oluşturduğu fikir sonucu 2016'da hayata geçirilmişti.