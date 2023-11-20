Başkentte açık hava konserinde müşteki bıçaklandı

Başkentte açık hava konserinde müşteki P.L.'yi(19) bıçaklayarak yaralayan sanık M.E.T. (18), hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde 18 Haziran'da ünlü bir müzisyen açık hava konseri düzenlendi. Konser esnasında müşteki P.L. ile sanık M.E.T. (18) arası tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada sanık M.E.T., müşteki P.L.'yi yaşamını tehlikeye sokacak şekilde bıçaklayarak yaraladı. Müşteki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, sanık TM.E.T. Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık M.E.T. hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

"Kendimi savunmak için yaptım"

İfadesinde bıçağı yerde bulduğunu, kendisini savunmak için savurduğunu söyleyen sanık M.E.T., "Arkadaşlarımla eğlenmek için konsere gittik. Müzisyenin sahneye çıkmasını beklerken adını sonradan öğrendiğim kişi bana bir soru sordu. Konuyu bilmediğimi söyleyip, işine bak dedim. Ardından üzerime doğru yürüyüp bana yumruk attı. Şahsı uzaklaştırmaya çalıştım, ancak başarılı olamadım. Yerde bulduğum bıçakla şahsa doğru 2-3 kez savurdum. Kendimi savunmak için yaptım" dedi. - ANKARA