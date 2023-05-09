Başkentte 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türk devleti ve milletinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyadan gelen desteği asla unutmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türk devleti ve milletinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyadan gelen desteği asla unutmayacağını söyledi.

9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle resepsiyon ve depremde arama kurtarma çalışmaları fotoğraflardan oluşan "Birlikte Güçlüyüz" dijital fotoğraf sergisi Ankara CerModern'de düzenlendi.

Resepsiyon ve sergiye Bakan Yardımcısı Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Burada konuşan Bozay, Avrupa Günü kapsamında "Birlikte Güçlüyüz" teması altında bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "6 Şubat günü Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği görevini bırakarak Ankara'ya dönmek üzereyken deprem olduğunu öğrenince hemen Avrupa Birliği'nin ilgili komiserini aradım ve öğrendim ki bizim de üyesi olduğumuz sivil koruma mekanizması hemen işleve geçmiş ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yardım ekipleri yola çıkmak üzere hazırlanmıştı. O zaman birlikte güçlü olduğumuzu hissettim." ifadelerini kullandı.

Bugün bu tema altında bir arada olmanın kendisine o gün hissettiklerini tekrar yaşattığını belirten Bozay, "Türk Devleti ve Türk milleti depremin hemen ardından başta AB olmak üzere tüm dünyadan gelen bu desteği asla unutmayacaktır." dedi.

Meyer-Landrut, iki yıldır Avrupa Günü'nü kıtada devam eden bir savaşın gölgesinde kutladıklarını, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirterek, "Bu durum hepimizi sadece Ukrayna'ya ve vatandaşlarına yardım etmek için değil aynı zamanda bu haksız savaşın sona erdirilmesine katkıda bulunmak için, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü saygı duymak için de daha fazlasını yapmaya teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açtıkları serginin temasının "Birlikte Güçlüyüz" olduğunu hatırlatan Meyer-Landrut, sergide 11 şehri vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin yaşadığı acıları ve büyük kayıpları yansıtan fotoğraf ve videoları görme fırsatı olacağını söyledi.

Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Avrupa Günü'nü kutlarken özellikle zor zamanlarda çok kilit önemli ve uzun süreli ortağımız ve bir aday ülke olan, NATO müttefiki olan Türkiye'yle birlikte durmanın önemini hatırlayalım.

İnsanların sanattan daha güzel bir şekilde bir araya getiren çok az şey vardır. İster müzik, ister fotoğraf, isterse resim olsun. Sanat her zaman kendimizi, kültürlerimizi ve ortak insanlığımızı ifade etmenin en iyi yoludur.

İşte bu nedenle depremin açtığı yaraların sarılmasına da yardımcı olacağını umuyorum. Depremlerde yedi üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun Avrupa günü vesilesiyle ülkenin çeşitli şehirlerinde konser verebilmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Etkinlik, konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam etti.