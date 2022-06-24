Başkentte 7 kilogram eroin ele geçirildi Ankara'nın Altındağ ilçesinde 7 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde 7 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşılan adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada 7 kilogram eroin ile 2 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. AA / Cankut Taşdan - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ Ankara Güncel Haberler

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