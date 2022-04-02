Ankara Büyükşehir Belediyesinden ramazanda "6 milyon tek yürek" kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan dolayısıyla "6 milyon tek yürek" kampanyası başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde sosyal yardım alan vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla düzenlenen "6 milyon tek yürek" kampanyası bu yıl ramazan ayı öncesi yeniden başlatıldı.

Kampanya kapsamında "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden, devam eden "su ver" ve "el ver" uygulamalarının dışında ihtiyaç sahiplerinin ödeyemediği elektrik faturaları da hayırseverler tarafından ödenebilecek.

Hayırseverler, internet adresi üzerinden kredi kartını kullanarak 3 ayrı uygulamadan istediğini seçerek, sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilecek.