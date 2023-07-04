Ankara'da Keçiören ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Başkentte 6 katlı binanın 4'üncü katı alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'da 6 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Keçiören ilçesinin Bağlum mahallesinde 6 katlı bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, balkonunda başlayıp büyüyen yangın paniğe neden oldu. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.