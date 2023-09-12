Başkentte 57 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri, sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi ve 57 ton taklit gübre ele geçirdi. Operasyonda sahte gübrenin satışına aracılık ettiği iddia edilen bir şahıs yakalandı.

Başkentte jandarma ekipleri 57 ton sahte gübre ele geçirdi. Sahte gübrenin satışına aracılık eden bir şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 57 ton taklit gübre ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde sahte gübrenin satışına aracılık ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA