Başkentte 352 Ton Asit ve 38 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi
Başkentte jandarma ekiplerinin operasyonuyla 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Başkentte jandarma ekiplerinin operasyonuyla 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gölbaşı'nda Ahiboz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bir petrol istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel