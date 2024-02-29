Başkentte 29 Şubat'a rağbet az

Başkentte, evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlamak istemeyen çiftler, nikah tarihi olarak 29 Şubat'a fazla rağbet göstermedi.

Çankaya Belediyesinde görevli nikah memuru Damla Arifağaoğlu Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yılda bir gelmesi nedeniyle evlenmek isteyen çiftlerin genellikle 29 Şubat'ı tercih etmediğini aktardı.

Diğer günler yoğunluk yaşamalarına rağmen, bugün beklenen yoğunluğun oluşmadığını belirten Acar, bu durumun normal olduğunu söyledi.

Acar, "Bugün 8 nikahımız varken yarın 15 nikahımız var. Genelde gelinler 4 yılda bir hediye almak istemediği için bu tarihi de istemiyor ama damatlar bugünü özellikle istiyor." diye konuştu.

"Unutursa fena olur"

Her ikisi de 3. evliliğini yapan Mücella-Pevrul Bozkurt çifti, takvim yapraklarında 4 yılda bir görülen 29 Şubat'ta, Altındağ Belediyesi evlendirme dairesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Bu tarihi daha önce aldıklarını ve değiştirmeyi düşünmediklerini belirten Mücella Bozkurt, "Eşim evlilik yıl dönümümüzü belki her sene unutur ama 4 yılda bir olanı da unutursa fena olur." diye konuştu.

Yine de her sene yıl dönümlerini kutlamak istediklerini dile getiren Bozkurt, "Başlangıç anlamına gelmesi için her sene 1 Mart'ta kutlarız." dedi.

"Birbirimize en güzel hediyeyiz"

Çankaya Evlendirme Dairesinde dünyaevine giren Melike-Mert Bektaş çifti de damadın isteği üzerine özellikle bugün evlendiklerini belirtti.

Özel bir gün olması için 29 Şubat'ı tercih ettiğini anlatan Mert Bektaş, "Her sene hediye almamak için bugün olsun istedim." ifadesini kullandı.

Melike Bektaş, "4 yılda bir kutlayacağına göre hediye olarak bir külçe altın alır herhalde. Beklentim yüksek. Seneye evlilik yıl dönümüzü ya 1 Mart'ta ya da düğün tarihimizde kutlarız." dedi.

Kubilay- İkbal Lafvermez çifti de nikah için özel olarak 29 Şubat'ı seçtiklerini, kendileri için bu tarihin özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlamak istediklerini dile getiren Kubilay Lafvermez, "Birbirimize en güzel hediyeyiz. Bütün hediyeler feda olsun eşime." diye konuştu.