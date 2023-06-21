Başkentte 2 araç alt geçitte sular altında kaldı

ANKARA Ankara'nın Mamak İlçesinde bulunan alt geçitte yoğun yağışın ardından 2 araç sular altında kaldı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Mamak İlçesinde bulunan bir alt geçitte yoğun yağışın ardından sel suları ile doldu. Otomobillerin geçişi sırasında alt geçitte bulunan 2 otomobil yağmur suları altında kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, araçlarını giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

"Aracın içerisine su doldu, arabada çalışmadı"

Aracı sular altında kalan vatandaş Muharrem Öztürk, Kırıkkale'de çocuğunu üniversiteden alıp gelirken alt geçitte sular altında kaldığını belirterek, "Belediyenin önünden geçtim tam ışıkların önüne geldik önümüzde kamyon vardı bu tarafa doğru sel bastırdı. Buraya gelince burada kaldık, aracın içerisine su doldu. Arabada çalışmadı. Bizde bir şey yok, maddi zarar var" dedi.

Aracı sular atlında kalan diğer vatandaş Hikmet Şenöz ise, köprünün ardına girdikten sonra anında sular bastığını ifade ederek, "Arabanın içerisinde kaldık. Eşim torunlarım ve gelinim vardı. Alışverişten geliyordum, bütün valizlerimde arabanın arkasında hepsi ıslandı. Arabam çalışmıyor. Köprüye girdiğimde arabam yarıya kadar su dolu" diye konuştu.