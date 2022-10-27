Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak Güncel Haberler Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Başkentray, Marmaray ve İzban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak. Kaynak: AA / Güncel Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Marmaray İZBAN Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.