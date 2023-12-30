Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Ücretsiz Hizmet Verecek
Cumhurbaşkanı Kararı ile Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar bu seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.