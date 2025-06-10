Başkentlilerin Kurban Bayramı Keyfi Kızılcahamam Yaylalarında

Başkentlilerin Kurban Bayramı Keyfi Kızılcahamam Yaylalarında
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Ankara vatandaşları, 4 günlük Kurban Bayramı tatilini doğasıyla göz kamaştıran Kızılcahamam yaylalarında geçirdi. Yöredeki göçmen angut kuşları ve güzel manzaralar, tatilcilerin ilgisini çekti.

Başkentliler bayramın tadını Kızılcahamam yaylalarında çıkardı

ANKARA - Başkentliler 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin keyfini doğasıyla ve iklimiyle adeta Karadeniz'i andıran Kızılcahamam yaylalarında çıkardı. Havaların ısınmasıyla Kızılcahamam yaylalarında konaklayan ve buradaki göletlerde yavrularını büyüten göçmen angut kuşları, dron ile havadan görüntülendi.

Ankara'nın en kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam, doğası ve iklimiyle adeta Karadeniz'i andırıyor. 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Başkentliler, güzel havanın ve muhteşem doğanın tadını yaylalarda çıkardı. Birçok yaylaya ve akarsuların oluşturduğu dere yatakları ile göletlere sahip olan Kızılcahamam, otlayan inekler ve koyunların yanı sıra yaylalarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yaptı. Gövdesi kahverengi, başı beyaz renkte olan ve konaklamak için Kızılcahamam'da bulunan Kasımlar ve Hıdırlar Yaylasındaki göletleri seçen angut kuşları, yavrularını burada büyütüyor. Renkleri ile kendine hayran bırakan, sesleri ile huzur veren angut ailesine ev sahipliği yapan yaylalar ise dronla havadan görüntülendi.

"Birkaç günlüğüne değişiklik olsun diye geliyoruz ve burada kalıp gidiyoruz"

Bayram tatilinde Hıdırlar Yaylası'na geldiklerini belirten Memnune Tüfekçi, "Bayramda çok kalabalık değildi. Hayvancılıkla uğraşan aileler daha yeni göçüyorlar. Hayvancılık yapan çok. Bir kişide 50-60 adet sığır var. 150-200 tane koyunu olan var. Hayvancılıkla geçiniyorlar. Birkaç günlüğüne değişiklik olsun diye geliyoruz ve burada kalıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Güncel
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