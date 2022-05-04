Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

İlçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kaya mağaralarıyla bilinen İnözü Vadisi, gözetleme kulesi, Hıdırlık Seyir Terası ve diğer mekanları geziyor.

Öte yandan, uzun süredir kapalı olan Tarihi Suluhan Kervansarayı da ziyaretçileri ağırlıyor.

İlçeyi gezen Kültür Tunçaslan, Erzincan'dan geldiklerini ve Ankara'da misafir olduklarını söyledi.

Beypazarı'nı hep gezmek istediği dile getiren Tunçaslan, "Karavanım var. 3 kızım ve torunlarımla Beypazarı'na geldik. Beypazarı çok güzel." dedi.

Nesrin Tunçaslan da Beypazarı'nı çok beğendiğini belirterek, "Burayı yıllardır merak ediyorduk. Bu bayram bir fırsat oldu ve geldik, geziyoruz." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ramazan Bayramı, Beypazarı, Bayram, Ankara, Güncel, Haberler

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