ANKARA (İHA) - Başkentin ortasında adeta bir Japon bahçesi

ANKARA - Başkent'te bulunan Sakura ağaçları yılda sadece bir dönem çiçek açıyor. Bu kısa ama renkli anları kaçırmak istemeyen ziyaretçiler ise bu görsel şölen altında fotoğraf çekinmek için adeta akın ediyor. Öte yandan doğa harikası ağaçların renk cümbüşü ise havadan görüntülendi.

Ankara'da yer alan Dikmen Vadisi içerisindeki Sakura ağaçları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Japon kültüründe yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının (Japon Kirazı) çiçek açması ile vadi adeta renk cümbüşüne büründü. Sakuralar, 7-10 gün arasında çiçeklerini dökmesi ile biliniyor. Vadiyi bayramın ilk günü ziyarete gelen ziyaretçiler, pembe çiçekler arasında yürüyüşlerini ve fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ankara'nın ortasında kalan bu muazzam alan ise havadan görüntülendi.

"Her zaman tercih ettiğimiz bir yer"

Uzun yıllardır Ankara'da yaşadığını ve Dikmen Vadisi içerisinde yer alan parka geldiğini belirten Burak Tulum, "Bugün bayram ve bizde doğanın tadını çıkarmak için buradayız. Dikmen Parkı, her zaman tercih ettiğimiz bir yer. İnsanlar da gördüğüm kadarı ile yürüyüş yapmak için burayı tercih etmişler. Doğada nadir bulunan özel bitkilerden olan Sakura Ağacı, yürüyüş yaparken bize büyük keyif veriyor" dedi. Bayburt'ta yaşadığını ve Dikmen Parkı'na geldiğinde Sakura ağaçlarından etkilendiğini aktaran Taha Karateke, ilk defa gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.

"Doğal oluşu ve çiçeklerinin pembe olması bizi buraya getirdi"

Betül Üzer, Sosyal medyada gördüm, hoşuma gitti ve geldim. Sakura Ağaçları'nı ilk defa görüyorum. Doğal oluşu ve çiçeklerinin pembe olması bizi buraya getirdi" ifadelerine yer verdi. 5 kilometre uzaktan koşarak Dikmen Vadisi'ne geldiğini belirten Özgür Haras, "Dikmen Vadisi'nin eski haline kavuştuğunu duydum. Adeta cennet bahçesine dönmüş. Tek kelime ile mükemmel. Yaklaşık 17 kilometredir koşuyorum burada daha da canlandım" diye konuştu.