Başkentin atık su ve yağmur suyu hatları temizlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde atık su ve yağmur suyu hatlarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

AA muhabirinin ABB kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin mücavir alan sınırlarındaki 1395 kilometrekarelik alan içindeki cadde ve sokaklarda, pis su ve yağmur suyu hatlarının çalışır duruma getirilmesi için ihale düzenleyecek.

Ankara 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Bölge Su ve Kanal İşletme Daire başkanlıklarının sorumluluk alanında yürütülecek çalışmayla, şebeke hatları, ızgara hazneleri ile bacaların temizlenerek çalışır duruma getirilmesi hedefleniyor.

Cadde ve sokaklardaki bacalarda ve ızgaraların haznelerinde tıkanıklığa neden olan engellerin frezeleme yöntemiyle temizleneceği çalışmanın içeriği 360 derece dönüş açısına ve renkli kamera özelliğine sahip kanal görüntüleme robotu ile kayıt altına alınacak ve raporlanacak.

Çalışma ile kayıp rögarların periyodik temizliklerinin yapılabilmesi amacıyla tabandaki uçlar, asfalt seviyesine kadar yükseltilecek.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde başlanacak çalışmanın, 660 günün sonunda tamamlanması planlanıyor.

Son teklifleri 11 Ağustos Perşembe Günü saat 11.00'de alınacak ihale, ASKİ'nin internet sitesinden yayımlanacak.