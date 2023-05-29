Başkenti sel vurdu: Vatandaşlar araçların üstünde mahsur kaldı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar su altında kalırken, araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar ise araçlarının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kalırken araç sahipleri ise araçlarının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Nişanlısı ile araçta mahsur halan Mehmet Emre Karakaya "Biz normalde sağ tarafa dönecektik. Trafik polisleri 'sağa dönülmez' dediler ama su seviyesi şu an ki gibiydi. Sonra biz buraya geldik. Araçlar vardı su yükseldi. Su yükselince arabanın içine hatta nişanlımla beraber içine kadar su girdi. Her yerimiz su oldu" diye konuştu.

"Kız çocuğum vardı zor çıktık arabanın içinden"

Kız çocuğu ile arabada mahsur kaldığını belirten Ömer Taşkın ise "Yarım metreye yakın su doldu. İçinden kendimizi zor çıkardık. Hastaneden geliyorduk buraya geldik aniden su doldu. Kız çocuğum vardı zor çıktık arabanın içinden. Masraf ne olacak bilmiyorum yani" şeklinde konuştu.

"CHP'nin peşine gidene kadar Belediye'yi bırakmasın"

Belediye ekiplerinin yeterli olmadığını belirten İsmail Altın ise şöyle konuştu:

"Büyükşehir neden buraya ekibini koymuyor? Arabanın her tarafı su içinde. Biz mağdur durumdayız. Seçim için bir daha gelecek. CHP'nin peşine gidene kadar Belediye'yi bırakmasın. Belediyede bir dakika durduğu yok. Partisinin peşinde koşana kadar işine gücüne baksın Mansur Yavaş efendi."

"Arabadan çıktık tavanda bekledik"

Sel sularının gelmesi ile aracının tavanına çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise "Fatih köprüsünden geldik, su zaten çoktu. Araçların yardığı sudan geçelim dedik. Geçemedik, su yükselmeye başladı. Arabadan çıktık tavanda bekledik. İtfaiye aldı o şekilde bekledik. Hemen hemen 20 bin liralık masrafım vardır. Bununla geçmiş olsun diyelim yapacak bir şey yok baş geldi çekeceğiz" ifadelerini kullandı.