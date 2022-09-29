Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri 1-23 Ekim Arasında Sanatseverler ile Yeniden Buluşacak

Başkent Kültür Yolu Festivali ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Ankara ve İstanbul’da sanatseverler ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim arasında düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Devlet Tiyatroları beş sahnede 35 temsil ve bir atölye çalışmasında seyirci ile buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde de Devlet Tiyatroları iki ayrı salonda beş farklı oyun sahneleyecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Ankara ve İstanbul'da sanatseverler ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim arasında düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Devlet Tiyatroları beş sahnede 35 temsil ve bir atölye çalışmasında seyirci ile buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de Devlet Tiyatroları iki ayrı salonda beş farklı oyun sahneleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali ve İstanbul'da düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim arasında sanatseverleri yeniden ağırlayacak.

Ankara'nın Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanlarını içine alan 5,7 kilometrelik bir güzergah üzerindeki 70 farklı noktada yapılacak Başkent Kültür Yolu Festivali, 500'den fazla etkinlik kapsamında binlerce sanatçıyı Ankaralılar ve çevre illerdeki sanatseverlerle bir araya getirecek.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE 5 SAHNEDE 35 TEMSİL VE 1 ATÖLYE ÇALIŞMASI

Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları Ankara'da beş sahnede 35 temsil ve bir atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak. Sanatseverler ile buluşacak oyunlar ve sahnelenme tarihleri şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: 1, 2, 4, 5, 6 Ekim, İzafiyet (Prömiyer), Küçük Tiyatro; 1 Ekim, Aşık Veysel, Roma Hamamı; 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 Ekim, Holden'in Külkedileri (Prömiyer) Oda Tiyatrosu; 22 Ekim, Ankara Manzarası, Kale Kapısı; 1, 2 Ekim, Altın Kız, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu; 8, 9, 15, 16 Ekim, Hayal Dükkanı, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu; 22, 23 Ekim, Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar, CSO ADA Kamyon Tiyatrosu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 7, 8, 9 Ekim Alyoşa, Küçük Tiyatro; 10, 11, 12 Ekim, Seneye Bugün, Küçük Tiyatro.

Trabzon Devlet Tiyatrosu: 15, 16, 17 Ekim, Kanlı Nigar, Küçük Tiyatro.

Erzurum Devlet Tiyatrosu: 21, 22, 23 Ekim, Sersemler Evi, Küçük Tiyatro.

Antalya Devlet Tiyatrosu: 1, 2 Ekim, Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi, Oda Tiyatrosu.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA 2 SALONDA 5 OYUN

Başkent Kültür Yolu Festivali ile 1-23 Ekim arasında eş zamanlı olarak başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de 46 ayrı mekanda, 85 salon ve 5 açık hava sahnesinde 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları'nın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelenecek etkinlikleri de şunlar:

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16 Ekim, Kontrabas, Garibaldi Salon 2; 20, 21, 22, 23 Ekim, Maçın Adamı, Garibaldi Salon 2; 3 Ekim, 80 Günde Devr-i Alem, AKM; 10 Ekim, Hırçın Kız, AKM; 18 Ekim, Karmakarışık, AKM.