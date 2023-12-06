Başkent Üniversitesi Servis Otobüsü Devrildi

Başkent Üniversitesi servis otobüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarparak devrildiği kazada, şoför ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başkent Üniversitesi servis otobüsünün devrilmesi sonucu şoför ile bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Bulvarı'ndan Başkent Üniversitesine seyir halinde olan B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 5 kişiden şoför ile bir yolcu yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.