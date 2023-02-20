Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh için cenaze töreni düzenlendi. Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh için cenaze töreni düzenlendi. Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'ndeki törene, Çoruh'un ailesinin yanı sıra Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Çoruh'un cenazesi defnedilmek üzere İzmir'in Çeşme ilçesine gönderildi. Aydın'ın Köşk ilçesinde 1930'da doğan Çoruh, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesindeki stajının ardından Amerika'da Washington Çocuk Hastanesi'nde asistan olarak görev alan Çoruh, 1960'ta Hacettepe Hastanesine pediatri uzmanı olarak döndü. Harvard Üniversitesinde Gençlik Sağlığı Uzmanlık Sonu Eğitimi alan Çoruh, 1965-1969'da Hacettepe Hastanesinde başhekim olarak görev aldı. Aynı üniversitede pediatri profesörü ve rektör yardımcısı olarak görev yapan Çoruh, 1986'da Bilkent Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. Başkent Üniversitesinin kurulmasıyla 1993'te Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yöneticiliği görevine getirilen Çoruh, 1997'de başkan unvanı alarak görevine devam etti. Çoruh uzun yıllardır Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak görevini sürdürüyordu. Kaynak: AA / Güncel İzmir Aydın Güncel Haberler

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