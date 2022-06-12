Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi - Haberler

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Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Doğukan Gürel - Güncel
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Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi Ankara'da dün yaşanan sel felaketinden sadece vatandaşlar değil hayvanlar da etkilendi.

Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi

ANKARA - Ankara'da dün yaşanan sel felaketinden sadece vatandaşlar değil hayvanlar da etkilendi.

Dün Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu şehrin birçok bölgesinde sel felaketi ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan olaylardan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkilendi. Bazı hayvan barınaklarını su basmasıyla barınakta yaşayan hayvanlar zarar gördü.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

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