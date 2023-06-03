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Başkent'te su basan dairedeki eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı

Başkent'te su basan dairedeki eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı

Güncel Haberler

Başkentte sağanak yağmur yağışı sonrası apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe mahallesinde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

Başkent'te su basan dairedeki eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı

ANKARA - Başkentte sağanak yağmur yağışı sonrası apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe mahallesinde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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