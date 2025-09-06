Haberler

Başkent'te Simit 20 Lira Oldu.... Vatandaşlar Tepkili: "Artık Açlık Sınırının Altında Değiliz; Direkt Açlığın İçindeyiz, Kendisiyiz Yani"

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara'da simidin pazartesiden itibaren 20 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Simide gelen zamma tepki gösteren bir vatandaş, "Açlık sınırının altında değiliz; direkt açlığın içindeyiz, kendisiyiz yani. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk, artık hiçbir şey yapamıyoruz. Ben iki tane çocuk büyütüyorum, nasıl büyüdüklerini ben bile anlamıyorum. İstedikleri beş şeyin birini bile almaya zorlanıyoruz. Okul açılıyor, bir tane kalemi 15 liraya alıyoruz bu çok kötü bir şey. Bize açık açık şunu söylüyorlar; çocuğunuzu okutmayın, bu ülke cahil kalsın, biz de sizi istediğimiz gibi yönetelim" şeklinde konuştu.

"Şu an asgari ücretle çalıştığımız için senede bir kere zam geliyor. Gerçekten yani eve simit bile alamıyoruz. Zor geçiniyoruz. Devletimizden artık yardım istiyoruz. Memleketin hali zor, geçinmek zor. Allah herkese yardım etsin."

"Şu an her şey serbest piyasa olduğu için herkes kafasına göre bir şey yapıyor. Yerinde mi? Tabii ki de değil. Şu anda en ucuz ev kirası 20 bin liradan başlıyorken asgari ücretin 22 bin lira olması tabii ki doğru değil. Simitçiye de hak veriyorsun, işçisi, elektriği, suyu... Bana bugün 2 bin lira su parası geldi. Mansur Başkan ne diyordu ya, 'Su parayla mı olur, sudan para almayacağım' diyordu. Bana 2 bin lira su parası geldi. ya şu an herkes haklı, sen de haklısın, ben de haklıyım."

"Ben emekliyim, artık sabahları simit de yemeyeceğiz demek ki. Emekli maaşlarını görüyorsunuz, biliyorsunuz. İnşallah düzelir diyoruz ama hiç görünürde ışık yok."

Vatandaşlar, simit fiyatına yapılan zamma tepki gösterirken; simit üreticisi de artan maliyetlere dikkat çekti. Üretici, "Simidin maliyeti çok büyük. Şu anda kurtarmıyor. İşçi de yetişmiyor, eski ustalar ile çalışıyoruz. Hayat pahalılığından ve ekonomik sıkıntılardan dolayı simit bu durumda. Zaten un aldı başını gidiyor. Buğday ucuz ama un pahalı" şeklinde konuştu.

