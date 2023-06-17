Başkent'te sel tarım arazilerini vurdu Başkentte etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel bahçe ve tarım arazileri zarar gördü.

Başkent'te sel tarım arazilerini vurdu

ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel bahçe ve tarım arazileri zarar gördü.

Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrası sel meydana geldi. Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde birçok yerde ekili tarım arazileri sel nedeniyle zarar gördü.