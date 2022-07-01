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Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Başkent'te etkili olan sağanak sonrası sular rögar ve mazgallardan taştı.

Başkent'te etkili olan sağanak sonrası sular rögar ve mazgallardan taştı. Ana arterlerde yaşanan su taşkınında sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde kısa süreli etkili olan yağmur sonrası rögar ve mazgallar taştı. Ana cadde ve sokaklarda geniş su birikintilerinin oluşması nedeniyle araçlar açılan rögar kapaklarına takıldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Muhammed Musab Gümüşer - Mert Cerrahoğlu /İHA)

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