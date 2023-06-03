Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü

Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü

Güncel Haberler

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı. Köprü ulaşıma kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Göle dönen alt geçitte de itfaiye erleri tarafından su tahliyesi işlemlerine başlandı. Su basan alt geçitte can ve mal kaybı yaşanmadı.

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi'nde bulunan Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı. Köprü ulaşıma kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Göle dönen alt geçitte de itfaiye erleri tarafından su tahliyesi işlemlerine başlandı. Öte yandan, su basan alt geçitte can ve mal kaybı yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Ankara Göle Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title