Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı. Köprü ulaşıma kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Göle dönen alt geçitte de itfaiye erleri tarafından su tahliyesi işlemlerine başlandı. Su basan alt geçitte can ve mal kaybı yaşanmadı.