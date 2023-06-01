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Başkent'te ilginç kaza: Aracı çarptığı otomobilin üzerine çıktı

Başkent'te ilginç kaza: Aracı çarptığı otomobilin üzerine çıktı

Güncel Haberler

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çarptığı park halindeki aracın tepesine çıkarak asılı kaldı. Kaza, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çarptığı park halindeki aracın tepesine çıkarak asılı kaldı.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst üste binen otomobiller görenleri şaşkına çevirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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