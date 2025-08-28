Başkent'te Görme Engelli Gençlerin Eserleri Sergileniyor

Başkentte, Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) koordinasyonunda "Dinle, Hisset, Keşfet" sergisi açıldı.

Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki sergide, aralarında görme engeli bulunanların da yer aldığı gençlerin, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini sanatsal bir bakış açısıyla yorumladıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, gençlerin, sesli betimleme ve bağımsız hareket eğitimlerinin ardından gerçekleştirilen keşif gezilerinde edindikleri deneyimleri aktardıkları rölyef çalışmaları yer aldı.

"Farkındalık yaratmaya çalıştık"

Serginin açılışında konuşan MARŞAD'ın kurucusu Ömer Faruk Uçman, derneği kurarken Ankaralıların üstün yetenek ve becerilerini ön plana çıkararak yol almaya önem verdiklerini söyledi.

Uçman, "Bu alanda da dünyayı duygularıyla, kalpleriyle, beyin güçleriyle, gönül gözleriyle gören hemşerilerimizle o güzel dünyanın gençleriyle yola çıkmaya karar verdik. Onlara güzel Ankara'mızın tarihi, kültürel ve sosyal hayatını tanıtarak, biyolojik olarak görüp de yaşadığı şehri göremeyen, hissedemeyen kişilere karşı onlar için farkındalık yaratmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Görme yetersizliği olan gençlerin sanatsal kabiliyetlerini öne çıkararak Ankara'nın tanıtımına katkı sunmalarının gurur verici olduğunu belirten Uçman, projede emeği geçen tüm gençlere ve yetkililere teşekkür etti.

MARŞAD Başkanı ve Proje Koordinatörü Zuhal Erol da görme yetersizliği olan gençlerle gören gençleri bir araya getirerek denge içinde bir süreç yürüttüklerini anlattı.

Erol, verilen eğitimler ve yapılan geziler sayesinde gençlerin hem tarihi mekanları daha iyi tanıdığını hem de empati duygusunun güçlendiğini vurgulayarak, bu sürecin en önemli kazanımının yeni dostluklar ve dayanışma kültürü olduğunu ifade etti.

"Bu parmak izlerinin anlamı bir nevi 'biz buradayız' demek"

Projeye katılan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi opera şan bölümü öğrencisi Çağla Kıcır da sergide arkadaşlarıyla birlikte bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, hem eserlerini sergileme hem de müzikle izleyicilere ulaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmada kil, yapraklar ve çeşitli malzemeler kullandıklarını anlatan Kıcır, "Aslında bu parmak izlerinin anlamı bir nevi 'biz buradayız' demek. Yani bizim ismimizi adımızı ifade eden simgeler." dedi.

Projenin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Kıcır, "Bir kere o gören arkadaşım benim nasıl gördüğümü ya da hayata nasıl baktığımı daha iyi anlıyor. Ben de onun tecrübelerinden bir şeyler öğreniyorum. Dolayısıyla ikili bir öğrenim yaşıyoruz. O yüzden ben gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 31 Ağustos'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.