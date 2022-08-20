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Başkent'te gece temizlik timleri iş başında

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- Başkentte gece temizlik timleri iş başında Ankara Büyükşehir Belediyesi tertemiz ve pırıl pırıl bir başkent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Başkentte gece temizlik timleri iş başında

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tertemiz ve pırıl pırıl bir başkent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ANFA Genel Müdürlüğü Gece Sulama ve Park Temizlikleri timi gece boyunca kentin her noktasını pırıl pırıl yapıyor. 54 tanker ve 108 personelden oluşan temizlik timi park ve refüjlerdeki sulama işlemlerini kesintisiz sürdürürken çalışmalarında zaman ayarlı otomatik sulama sistemlerini kullanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte temizlik ve sulama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ANFA Genel Müdürlüğü 54 tanker ve 108 personel ile Başkentlilerin daha temiz ve daha güzel bir güne uyanması için çalışmalarına gece de devam ediyor.

Parklarda görsel kirliliğe son

7'den 70'e Başkentlilerin uğrak noktalarından olan parkların yanı sıra ana arterlerde temizlik seferberliği ilan eden ANFA Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gece Sulama ve Park Temizlikleri ekipleri, park ve refüjlerde sulama işleyişlerini kesintisiz sürdürüyor. Başkentlilerin temiz ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler zaman ayarlı otomatik sulama sistemi kullanırken orta refüjlerdeki çalışmalarında ise damlama sulama sisteminden faydalanıyor.

" Ankara'nın her yerinde sulama çalışmalarımız devam etmektedir"

Başkentin her noktasında sulama çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüklerini belirten ANFA Gece Sulama ve Park Temizlikleri çalışanlarından Ömer Yıldırım konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

" Ankara'nın bütün parklarında, ana arterlerinde tankerlerle sulamalarımız devam ediyor ayrıca ekiplerimiz elleriyle de sulama yapıyor gündüz sıcaklığının yüksek olması sebebiyle sular buharlaşıyor ve çimler yanıyor gecelerin de serin olmasından dolayı sulamaları geceleyin yapıyoruz. Ankara'nın her yerinde sulama çalışmalarımız devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

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