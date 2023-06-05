Ankara'da üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri yaptıkları muayene ardından Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başkent'te feci kaza ölümle sonuçlandı

ANKARA - Ankara'da üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semti Bilgin sokak üzerinde bulunan bir oto tamir dükkanında Harun Yıldız'ın üzerine yük asansörü düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri yaptıkları muayene ardından Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldı.