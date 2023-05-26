Başkent'te Dün Türkiye'nin En Yüksek Yağışı Kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tüm Birimleri ile Teyakkuza Geçti

Başkent'te dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Metrekare başına düşen yağışın saatte 40 kilograma ulaştığı kentte 7/24 nöbet tutan Büyükşehir ekipleri, Başkent 153, Başkent Mobil ve AKOM üzerinden yapılan tüm ihbarlara anında müdahale ediyor.

Başkent'te dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Metrekare başına düşen yağışın saatte 40 kilograma ulaştığı kentte 7/24 nöbet tutan Büyükşehir ekipleri, Başkent 153, Başkent Mobil ve AKOM üzerinden yapılan tüm ihbarlara anında müdahale ediyor.

Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı 7/24 mesai yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Başkent dün Türkiye'de en yüksek yağış alan il olarak kayıtlara geçerken bazı bölgelerinde metrekare başına saatte 40 kilogram yağış düştü. AKOM koordinasyonda ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları ile Ankara Zabıtası ekipleri, ihbar noktalarına anında müdahalede bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Başkentlileri bilgilendirdi.

BİN 504 İHBARA ANINDA MÜDAHALE

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 7/24 çalışan ekipler, bin 504 ihbara anında müdahalede bulunarak yoğun bir mesai harcadı.

Şiddetli yağış nedeniyle kritik noktalarda konuşlandırılan bin 199 araç ve 2 bin 332 personel, cadde ve sokaklar ile birçok konut ve iş yerindeki su taşkınları sonrası su tahliyesi ve temizliği için vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Özellikle Sincan-Etimesgut bölgesinde yaşanan olumsuzluklara ASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları, koordineli şekilde müdahalede bulundu. Düşük kodlu ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği bölgede ekipler, 137 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi, bazı bölgelerde yer yer saatte metrekare başına 40 kilogram yağışın düştüğü Ankara'da toplam bin 504 ihbar alırken bin 364 su baskınına müdahalede bulundu. Ankara Zabıtası da 29 kritik noktada 9 zabıta aracı, 18 zabıta personeli, 7 çekici görevlendirdi ve Eryaman bölgesinde çekiciler ile 2 aracın kurtarılması sağladı.