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Başkent'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Başkent'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Güncel Haberler

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu.

Başkent'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu. Ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksatırken bazı dükkan ve alışveriş merkezlerini su bastı.

Cadde ve yollarda biriken su birikintilerinin tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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