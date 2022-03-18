Başkentte 'Çanakkale'den İstiklale Mehmet Akif" konulu konferans düzenlendi

ANKARA - Başkent'te Keçiören Belediyesi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi işbirliğiyle hazırlanan "Çanakkale'den İstiklale Mehmet Akif" konulu konferans düzenledi.

Ankara'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında "Çanakkale'den İstiklale Mehmet Akif" konulu konferans, Keçiören Belediyesi ve Türk Ocakları Ankara Şubesi iş birliğiyle düzenlendi. Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konferansa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı Türkan Hacaloğlu ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans da açılış konuşmasını Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı Türkan Hacaloğlu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda askerlere, "Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" şeklindeki talimatını hatırlatan Altınok, "8 metre siperler, 3 dakika sürüyor, o sipere koşan herkes şehit oluyor. Ama hiç kimse, ben hayatımı kaybedeceğim, çoluğum, çocuğum, annem, babam var demeden koşa koşa ölüme giden bir milletin evladıyız. Üçlü çiviler, çelikten yapıyor İngilizler. Koşarken o çivilere ayağınızı bastığınız zaman ayağınız paramparça. Biz de ne var bir çarık var ama İngiliz'de bot var" diye konuştu.

Konferansa katılan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Altınok, "Tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi öğrenelim. Bizi biz yapan değerlerimizi öğrenelim. Sosyal medya var amenna ama bir de gerçek dünya var. Bu cennet vatanı bize bırakan bütün yiğitlere, bütün kahramanlara selam olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, yiğitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı Türkan Hacaloğlu'na çiçek takdim etmesiyle son buldu.