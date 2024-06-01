Başkent Millet Bahçesi'nde ÇEVREFEST düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin bir dünyası var" temalı "ÇEVREFEST" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 6 Haziran Perşembe günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Sıfır atık etkinlikleri ile temiz üretim teknolojilerinin tanıtılacağı "Hepimizin bir dünyası var" temalı festivalde, farkındalık oluşturmak için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ile çocuk etkinliklerinin yanı sıra her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı da yer alacak.

Festival 9 Haziran tarihine kadar sürecek.