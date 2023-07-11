Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'deki Selde Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş hafta sonu Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun sahil ilçelerinde etkisini gösteren selde oluşabilecek çarpılmaları engellemek ve heyelandan zarar gören şebeke unsurlarının onarılması için yoğun olarak çalıştıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 'Batı Karadeniz'deki sel süresince emniyet amaçlı kesintiler gerçekleştiren elektrik dağıtım ekipleri, selin etkisini yitirmesi ve arızaların onarılmasıyla bölgeye yeniden enerji sağladı' denildi.