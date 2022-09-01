Başkent 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır

ANKARA Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ankara'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, yeni okulların heyecanla 12 Eylül'ü beklediği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığının "eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullar arasındaki imkan farklılıklarını en aza indirmek" hedefinden hareketle, yaz dönemi boyunca çalışmalarına devam eden Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkente yeni okul binaları kazandırarak ve mevcut binaların eksiklerini gidererek hazırlık çalışmalarını hızla tamamlıyor. Teknolojik donanımlı dersliklere, sanat atölyelerine, bilimsel araştırmalara ve özgün projelere imkan tanıyacak olan laboratuvarlara, geniş spor ve sosyal alanlara sahip yeni okul binaları, öğrencilerine kapılarını ilk kez açmak üzere 12 Eylül'ü bekliyor.

"Okullar, olası afetlere karşı tam güvenli bir eğitim ortamı haline getiriliyor"

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için bir video hazırlandı.

Videodaki anlatımda şu ifadelere yer verildi: "Mevcut okullarımızda yapılan büyük ve küçük onarımlarla binaların fiziki sorunları gideriliyor. Bu çalışmalarla yönetici ve öğretmenlerimizin gündeminin sadece eğitim olması hedefleniyor. Yapılan deprem güçlendirme çalışmaları ile okullar, olası afetlere karşı tam güvenli bir eğitim ortamı haline getiriliyor. Okullarımızın doğalgaz dönüşüm çalışmaları ile katı fosil yakıtlarının olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Yenilikçi genç üretimin adresi olan meslek liseleri, okul sıralarından, kütüphane tasarımlarına, temizlik malzemelerinden, ekmeğe ve tarımsal üretime her alanda gençlerin üretimi aralıksız devam ediyor. Ankara'da çok çeşitli üretim kollarına sahip olan meslek liseleri, okulların donatım ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere gece gündüz tezgahlarının başında alın teri döküyorlar."

İş makinesi sesleri yerini öğrenci seslerine bırakıyor

Öte yandan Ankara'da yapılan okullarda öğrencilerin yaşam alanı olarak belirtilen kütüphanelere hem yenileri eklendi hem de kitap kapasiteleri artırıldı. Okul öncesi okullaşma oranı Ankara'da da artmaya devam etti. Tüm eğitim kademeleri ve okul türleriyle 1 milyon 117 bin öğrenciye ve 78 bin öğretmene ev sahipliği yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarında, iş makinaları sesleri yerini öğrenci seslerine bırakılmaya başlandı.