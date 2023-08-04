Başkent 153 Çağrı Merkezi Yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim köprüsü olan Başkent 153 Çağrı Merkezi, sistemi yenilenerek memnuniyet oranını yükseltti. 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 27 bin 238 çağrı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Başkentliler arasında iletişim köprüsü görevi gören Başkent 153 Çağrı Merkezi'nin sistemi yenilendi. Memnuniyet oranı yüzde 97 seviyelerine yükselen Başkent 153, 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 27 bin 238 çağrı aldı.

Kent yönetiminde ortak akıl ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent 153 Çağrı Merkezi ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin birimleriyle vatandaşlar arasında iletişim köprüsü görevi gören ve çözüm sağlayan Başkent 153 Çağrı Merkezi, yılın ilk 7 ayında 2 milyon 27 bin 238 çağrı aldı. Resmi kayda alınan 631 bin 133 başvuruya ise cevap verildi.

Vatandaşların Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden istedikleri her an Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabileceklerine dikkat çeken ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Koordinatör Yardımcısı Gamze Özbaş, şunları kaydetti:

"Başkent 153 Çağrı Merkezi'miz yeni dönemde yeni bir anlayışla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın artık telefonda sıra beklemediği, başvuruların çeşitli denetleme aşamalarından geçtiği bu yeni sistemde çağrı personelimizden memnuniyet oranı yüzde 97 seviyesine yükseldi. Herkesin apartmanlarında, sokaklarında, caddelerinde gördüğü eksiklikleri ya da taleplerini bizlere bildirmelerini, kent yönetiminde ortak akıl ve yönetişim ile yer almalarını rica ediyoruz. Çünkü biz sadece cevaplamak için değil anlamak ve çözüm üretmek için çalışıyoruz."

Birim Denetim ekipleri Başkent 153 çalışanları ile her ay düzenli toplantılar yaparak aksayan konuları kısa sürede çözüme kavuştururken, Cevap Denetim ekibi de başvuruya verilen cevabın uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Cevabın zamanında verilip verilmediğinden sorunun çözülüp çözülmediğine kadar inceleme yapan Cevap Denetim ekipleri vatandaşa hazır ve otomatik cevap yerine detaylı bilgi aktarıyor. En son aşamada şikayet konusuna verilecek cevaba görüntü eklenerek doğrulaması sağlanıyor.

Rapor Analiz ekibi ise Ankara'nın hangi bölgesinde ne tarz sorunlar yaşandığını, bu sorunların ne kadar süredir devam ettiğini ve birimlerin bu sorunlara karşı hangi işlemleri yaptığını ya da yapamadığını aylık raporlarla tespit ediyor. Başkentlilerin memnuniyetini ölçmek için elektronik ortamda ya da telefonla anket çalışmaları düzenleyen Başkent 153, memnun kalınmayan başvuruları tekrar incelemeye alarak, hem ilgili birimleri uyarıyor hem de başvuru sürecini tekrar başlatıyor.

Başkent 153'e çağrı merkezinin yanı sıra 0312 153 00 00 numaralı Whatsapp ve 6284 SMS hattından, Başkent Mobil uygulaması ile sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.