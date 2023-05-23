Başkasının kartı ile otobüs kullandı, yakalanmamak için kameraları söktü

ANTALYA'da adli sicil kaydı nedeniyle başvurusu reddedilince, yakalanmamak için araç içi kameraları söküp, başkasının kartı ile halk otobüsü şoförlüğü yapan S.S. (34), hakkında taciz şikayeti gelince tespit edildi. Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Bu kişinin sicilinde uyuşturucu imal etmek, satmak, taciz, hırsızlık gibi birçok suç var" dedi.

Halk otobüsü şoförü olmak isteyen S.S., bir süre önce Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) başvurdu. S.S.'nin teslim ettiği belgeleri inceleyen UKOME yetkilileri, kayıtları hukuk birimine yönlendirdi. Burada yapılan kontrolde, S.S.'nin birden fazla suçtan oluşan 2 sayfalık adli sicil kaydı incelendi. 'Sürücü kartı alınmasına engel' suçlar nedeniyle kartı verilmeyen S.S.'nin, çalışmasına izin verilmedi.

S.S.'nin başvurusunu kabul etmediklerini, daha sonra farklı kartla çalıştığına dair ihbar aldıklarını belirten Tonguç, "Bir süre takip ettik. Araç içerisindeki kameraların soketlerini söküp, görüntü almamızı engellediğini fark ettik. Kendisini araçtan indirdik ve kullanmasını engelledik. Araç sahibi ile görüşüp, iş vermemesini söyledik. Bu kişinin sicilinde uyuşturucu imal etmek, satmak, taciz, hırsızlık gibi birçok suç var. Böyle bir kişiyi araçlarda çalıştıramayız. 2 sayfa dolusu sicili var ama hala 'çalışmak istiyorum' diyor. Burada çalışmaya uygun olmadığını söyleyerek, kendisini ikaz ettim. Zaman zaman beni de rahatsız etti, ancak kurallarımızı değiştiremeyiz" dedi.