Başkasına Ait Kimlik Gösteren Şahıs Gözaltına Alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polise başkasına ait kimlik gösteren Hamza E. (24), gözaltına alındı. Şüphelinin, 12 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Olay, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında, şüphelinin polis ekiplerine uzattığı kimliğin başkasına ait olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şüphelinin Hamza E. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından aranan Hamza E.'nin 'kasten adam yaralama', 'hırsızlık', 'hükümlünün kaçması', 'kaçakçılık' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurma' gibi 12 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.