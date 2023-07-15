Başkanları gözaltına alınan minibüsçüler eylem yaptı

RİZE - Başkanları Belediye Meclis üyesini darp etmekten gözaltına alınan minibüsçüler eylem yaparak başkanlarının bir an önce ifadesi alınarak serbest bırakılmasını istedi.

Rize Belediyesine zam için başvuruda bulunmak üzere giden Rize Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı İsmail Uzunsakal ile kendisine 'Sizden taşımacılığı alıp halk otobüslerine veririz' dediği iddia edilen belediye meclis üyesi A.Ö. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından ise Belediye Meclis Üyesi A.Ö.'yü darp ettiği iddia edilen Uzunsakal polis tarafından gözaltına alındı. Olayı duyan minibüs şoförleri ise Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelerek kontak kapattı. Polis tarafından bölgeden uzaklaştırılan şoförler bu kez AK Parti Rize İl Başkanlığı binasının önüne geldi. Polislerin kendilerini ikna etmesi üzerine trafiğe kapanan ve şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi kısa süre sonra yeniden trafiğe açıldı ancak şoförler bulundukları yeri terk etmeyerek AK Parti il yöneticilerinin kendileri ile görüşmesini talep etti. Bir süre il binasının altında bekleyen dolmuş şoförlerini güvenlik güçleri sakinleştirmek istedi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Zeki Özkan'ın de kendileriyle konuşması ve meslektaşlarının 'Başkan ile görüştüm, şimdi herkes evine gitsin, sonra yine toplanacağız dedi' demesinin üzerine ikna olan şoförler eylemlerine son verdi.

Öte yandan, belediye meclis üyesinin şikayetçi olduğu öğrenilen Başkan İsmail Uzunsakal'ın ise yarın ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkartılması bekleniyor.