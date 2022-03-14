Başkanlar derbiyi beraber izledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkanlar derbiyi beraber izledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Başkanlar derbiyi beraber izledi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi protokol tribünden beraber izledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi protokol tribünden beraber izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi iki takım başkanı da takip etti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyi protokol tribününden beraber izledi.

Karşılaşma öncesinde iki kulübün başkanları derbinin ertelenmesiyle ilgili yaptıkları açıklamalarla gündem olmuştu.

Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticiler, mücadele öncesinde siyah-beyazlı yöneticileri kapıda karşıladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Burak Elmas, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title