BAŞKAN ZORLUOĞLU: ARTIK BU DEPREMLER BİR MİLATTIR

TRABZON'da olası afet durumunda can kaybının en aza indirilmesi hususunda atılması gereken adımları atacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Artık bu depremler bir milattır. Trabzon'da çok eski yapılar var. Bu yapıların afetlere ve depreme çok dayanıksız olduklarını söylemek mümkün. Bu manada elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız" dedi.

Türkiye'yi derinden sarsan afetler fırtınası sonrası şehirlerdeki yapı stoklarının depreme dayanıklılığı gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler ve komşu ülke Gürcistan'da 12 Şubat'ta 4.4 ile 3.6 büyüklüğünde olan 2 depremin özellikle Rize ve Artvin'de hissedilmesi sonrası Karadeniz'deki deprem riskini gündeme getirdi.

'BU DEPREMLER BİR MİLATTIR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremlerin milat olduğunu belirterek, "Burada da deprem olabilir. Yakın bölgelerimizdeki depremden de burası çok ciddi bir şekilde etkilenebilir. Maraş'ta olan Elbistan'da olan depremden bu kadar etkilendiğine göre Allah muhafaza ya daha yakın bölgelerdeki deprem yaşamış şehirlerde bir deprem olduğunda hakikaten çok daha fazla etkilenebiliriz. Trabzon çok eski bir şehir. Biliyorsunuz yapı stoku itibariyle de yapıları çok eski. Bu manada depremden daha fazla etkilenebiliriz. Elbette bununla ilgili olarak şimdiye kadar da kentsel dönüşüm anlamında çalışmalar yapıldı. Ama bundan sonra artık bu depremler bir milattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde artık bu depremler yeni bir başlangıca vesile olacak. Buna inanıyorum" diye konuştu.

'TRABZON'DA ÇOK ESKİ YAPILAR VAR'

Kent genelinde riskli yapıların dönüşümü için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Zorluoğlu, "Türkiye'nin bundan sonra artık bu deprem meselesiyle, afet meselesiyle yeni bir anlayışla yüzleşmesi gerekecek. Deprem öncesi alınması gereken tedbirler öncelikli olmak üzere depremden sonra da bazı tedbirler almak gerekiyorsa onları da ciddi şekilde masaya yatırıp sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, üniversitelerle, belediyelerle, kurumlarla bir araya gelip gerçekten çok daha farklı tedbirler noktasında bir arayışa Türkiye'ye girmelidir. Bu manada Trabzon'da bundan nasibini alacak. Burada da bizim özellikle depreme dayanıksız olan binaların tespiti ve bunlarla ilgili gerekli dönüşümün gerçekleşmesi adına büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Trabzon'da atacağımız adımlar var. Trabzon'da çok eski yapılar var; bu yapıların afetlere ve depreme çok dayanıksız olduklarını söylemek mümkün. O manada biz de büyükşehir olarak elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız" dedi.

'AFET SADECE DEPREMDEN İBARET DEĞİL'

Bölge genelinde heyelan ve sellerin de yaşandığını hatırlatan Başkan Zorluoğlu, "Allah muhafaza eylesin ama Trabzon'umuzda bir afet durumunda en azından can kaybının en aza indirilmesi hususunda yapmamız gerekenleri yapıp, atmamız gereken adımları atacağız. Tabii bu afet sadece depremden ibaret değil. Bizim depremden ziyade özellikle heyelanlar ve sel felaketleri, kayaların düşmesi gibi spesifik risklerimiz var. Biz tabii şehrimizi kendi gerçeklerimize göre afet bakımından değerlendireceğiz. Burada 2 tane üniversitemiz, çok güçlü meslek odalarımız var. Beraber masaya oturup sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ben olacağına inandığım bu depremler ve afetlerle ilgili yeni konsept, yeni anlayışı inşallah Trabzon'da masaya yatırıp o çerçeveyi kullanarak biz içini Trabzon gerçeğini göze alarak dolduracağız" şeklinde konuştu.