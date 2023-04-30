BAŞKAN YAZICI: ERDOĞAN YUVA KURAN BİR LİDER

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri bir dakika da saymaya çalışmaya devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri bir dakika da saymaya çalışmaya devam ediyor. Yazıcı, 'Toplamda 7 milyon 200 bin konut projesi. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Özetle, Erdoğan, yuva kuran liderdir. Nokta' dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2002 yılından itibaren farklı alanlardaki yatırımları bir dakika içerisinde saymaya çalışarak, yapılan yatırımlara dikkat çekti. Başkan Yazıcı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'ERDOĞAN YUVA KURAN LİDERLİR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şunları kaydetti:

'İstiklal Marşımız şöyle başlar. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bahsedilen ocak; evdir yuvadır. Eve yapılan yatırımlar, milli ödevimizdir. Kentsel dönüşüm, engellemelere rağmen olmazsa olmazımızdır. Milyonlarca vatandaşımız deprem güvenli evlerinde yaşıyor; milyonlarcası da gün sayıyor. 22 yılda yapılan ev ve kentsel dönüşüm projelerini saymaya çalışalım. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Saymakla Bitmeyen milyonlarca ev, ocak. Millet için ev bahis konusu olduğunda. Erdoğan gibisi yok, TOKİ 1 Milyon 170 Bin ev yaptı. Kredi, Kira ve tüm muafiyetlerle 3 milyon 200 bin kentsel dönüşüm yapıldı. Erdoğan dönemde, en az Sn. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği evi kadar güzel, o mutfak kadar özel milyonlarca tüten ev, ocak yaptı. Şimdi 81 il 922 ilçede, devam eden 250 Bin konut. İlk evim, ilk iş yerim, 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri, deprem bölgesi 11 ilde 650.000 konut yapılıyor. Toplamda 7 milyon 200 bin konut projesi. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Özetle, Erdoğan, yuva kuran liderdir. Nokta' ifadelerini kullandı.