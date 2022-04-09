Başkan Yavaş, iftarını üniversite öğrencileriyle yaptı

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iftarını Mamak Araplar'daki sosyal konutlarda misafir edilen üniversite öğrencileriyle yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iftarını Mamak Araplar'daki sosyal konutlarda misafir edilen üniversite öğrencileriyle yaptı. Gençlerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Yavaş, öğrencilerin 'Senden Daha Güzel' adlı şarkı sürpriziyle karşılaştı. Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'nda gençlere piknik sözü veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz, biz de karşılığında çözeceğiz" dedi.

Üniversitelilerin taleplerini dinledi

Başkent'e üniversiteyi okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlarını yurda çeviren Yavaş, iftar programına eşi Nursen Yavaş ile katıldı. Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Yavaş, öğrencilerin taleplerini dinleyerek tek tek not aldı. Okumaya geldikleri Ankara'da kendilerini yalnız bırakmayıp, barınma ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Yavaş'a teşekkür eden üniversite öğrencileri, salondaki ışıkları söndürerek hep bir ağızdan 'Senden Daha Güzel' şarkısını seslendirerek sürpriz yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisine büyük ilgi gösteren öğrencilerin isteklerini kırmayarak, hepsiyle fotoğraf da çektirdi.

"Hepiniz bizim evlatlarımızsınız"

Öğrencilere ekonomik yönden destek olacak projeleri hayata geçireceklerini anlatan Yavaş, çeşitli nasihatlerde de bulunarak, "Bir aile ortamında bulunmanızı istiyoruz, hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz biz de çözeceğiz. Bir an evvel okulu bitirip hayata katılmanız, Türkiye'ye güzel hizmetler yapıp yurt dışına gitmemenizi sağlamak hepimizin elinde. Mayıs ayında tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah bir bahar günü hep birlikte Çubuk Barajı'nda olacağız. Belediyemizin marketinde öğrencilere indirimli satış yapılıyor ama Başkent Kart'a ayrıca bir indirim olması lazım. Kartlarınıza ayrıca öğrenci indirimini de tanımlayacağız. Türkiye için ileride güzel bir gelecek bekliyorsak, hepimiz haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bizim yaptığımız hizmetler sizlerden aldığımız paraların karşılığı olan hizmetler" dedi.

(Ali Nargüner/İHA)