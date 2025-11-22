Haberler

Başkan Yardımcısı Vance'den Trump'ın Barış Planına Destek

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için sunduğu barış planına eleştiriler yöneltenleri eleştirerek, planın doğru anlaşılamadığını savundu. Vance, barışın sağlanmasının yalnızca tarafların egemenliğine saygı gösterilerek mümkün olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planını" eleştirenlerin "ya planı yanlış anladığını ya da sahadaki gerçekleri yanlış aktardığını" savundu.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" ilişkin paylaşım yaptı.

Barışa ilişkin bir planın, Ukrayna'nın egemenliğini koruyarak ölümleri durdurması ve hem Rusya hem de Ukrayna tarafından kabul edilebilir olması gerektiğini belirten Vance, ayrıca savaşın yeniden başlama olasılığını düşürme gerekliliğinin altını çizdi.

Vance bu planı eleştirenlerin "ya planı yanlış anladığını ya da sahadaki gerçekleri yanlış aktardığını" savunarak, "Daha fazla para, silah ve yaptırım olursa zafere ulaşılacağına dair bir hayal var. Barışı, hayal dünyasında yaşayan başarısız siyasetçiler getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadelerine yer verilmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelenskiy, yaptığı başka açıklamada da "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
