Talas Belediye Başkanı Yalçın, üniversitelilerle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nca düzenlenen kariyer günleri programında gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen programa katılan Yalçın, nasihat etmeye gelmediğini belirtti.

Hayatın tecrübeler üzerine kurulu olduğunu ifade eden Yalçın, Kariyer Günleri programının önemine dikkati çekti.

Öğrencilere "Sizler Türkiye Cumhuriyetinin en değerli varlıklarısınız" diyerek seslenen Yalçın, "Bir devlet adamına, 'en değerli varlığınız nedir?' diye sorsanız 'gençliğim' der, anneye babaya sorsanız 'evlatlarım' der, öğretmene sorsanız 'öğrencilerim' der. Siz sadece bu üç noktanın değil, birçok noktanın ortak bileşenisiniz. Yani en değerli varlıklarımızsınız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladıktan sonra öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.